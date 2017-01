Roberta Morise, Stefano Bettarini e i fanatici del costume... d'autunno

12:44 - Non si arrendono all'autunno e al bikini non rinunciano. Da Elena Santarelli, sexy sulle bianche spiagge della Turchia, a Laura Cremaschi, intenta a gustare con un bikini da lolita un colorato lecca lecca e Stefano Bettarini in compagnia della sua Ilenia. I vip il costume non vogliono proprio chiuderlo nel cassetto.

Difficile rassegnarsi ai primi brividi di freddo, soprattutto se è ancora possibile fuggire in luoghi incantati dove il sole continua a riscaldare corpo e anima.



Roberta Morise, dalla sua Calabria sfoggia un costume intero nero che mette in risalto le sue sinuose gambe abbronzate. Più giù, in Marocco, Laura Cremaschi si lascia immortalare con un costume fluo, con tanto di fiocchetto, mentre assapora un dolcetto con fare maliziosetto. In Turchia, a Bodrum, Elena Santarelli si mostra in tutta la sua sensualità con un due pezzi dalle tinte verdi. Fisico scolpito per la moglie di Bernardo Corradi che però nasconde dietro gli occhiali un'espressione seria.



Felici e innamorati, Stefano Bettarini e la sua fidanzata Ilenia Iacono, si godono gli ultimi raggi di sole caldo a Porto Venere, in Liguria. Un selfie in barca li ritrae decisamente in forma.



E' in barca anche la bellissima Victoria Silvstedt, che, ormai di casa a Monaco, esalta le sue giunoniche curve con uno striminzito costume bianco latte. Cecilia Capriotti, così come Natalia Bush, belle più che mai, contengono a fatica il loro florido décolleté, mentre Federica Nargi, a Formentera, si scatena in una danza di addio all'estate.