12 marzo 2015 Roberta Morise: "Con Potito altro che Cinquanta sfumature di Grigio..." La conduttrice e il tennista stanno insieme da due anni ma non pensano alle nozze Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:00 - Fanno poca vita mondana, forse perché capita che si vedano solo nel fine settimana e quindi ne approfittano per dedicarsi l'uno all'altra, ma Roberta Morise e Potito Starace stanno insieme da due anni e la loro storia d'amore procede a gonfie vele. Diva e Donna li ha immortalati abbracciati e semi nudi. Il tennista e la presentatrice sono davvero una bella coppia.

Roberta è stata la fidanzata storica di Carlo Conti e Potito il compagno della collega Flavia Pennetta. Poi l'incontro a Milano in una discoteca. Lui ha corteggiato lei fino allo sfinimento, ma ne è valsa la pena. Ora vivono sotto lo stesso tetto a Roma dove si incontrano nel week-end e recuperano il tempo perduto durante la settimana. "Potito è un pigro nel rapporto di coppia e non è un romanticone, zero smancerie... anche se è campano ha un carattere "nordico", un po' rigido. Ma ora, pian piano lo sto sciogliendo", ha confessato la presentatrice al settimanale.



Al momento la coppia non pensa alle nozze anche se in futuro la Morise vorrebbe un figlio. Tra i due però c'è una forte passione: "Io so essere dolcissima, ma anche molto focosa. E anche Poto lo è, forse più di me: diffidate dell'apparenza”. Alla domanda se Roberta ha visto la pellicola "Cinquanta sfumature di grigio", la risposta non si è fatta attendere: "No, non mi interessa perché a casa ne facciamo 51".