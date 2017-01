Roberta Morise, buongiorno sexy ad un "pensiero meraviglioso"

09:33 - "Quelle heure est-il? bonjour pensée merveilleuse...", assonnata e sensuale, sotto le lenzuola, seno quasi a vista, Roberta Morise dà il buongiorno a un "pensiero meraviglioso" e chiede l'ora in perfetto francese. Dal Mugello in Toscana la bella conduttrice si risveglia pensando al suo uomo lontano...

Fidanzata con il tennista Potito Storace, ex di Flavia Pennetta, da due anni Roberta Morise è più innamorata che mai. La loro love story, nata dopo un incontro in una discoteca a Milano, prosegue a gonfie vele, anche se gli impegni lavorativi di entrambi li tengono spesso lontani.



L'ex di Carlo Conti e il suo Poto però non si perdono d'animo. E quando si incontrano a Roma, dove vivono insieme, recuperano il tempo perduto, come ha raccontato la Morise stessa in una recente intervista, specie sotto lenzuola. Quando sono lontani invece... si pensano.