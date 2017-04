Roberta Giarrusso, una giornata al mare aspettando Giulia

La gravidanza procede a gonfie vele e Roberta Giarrusso non potrebbe essere più felice. In attesa di tenere tra le braccia la sua bambina (il parto è previsto per fine luglio, ndr), l'attrice si gode una giornata di sole sulla spiaggia di Ostia insieme al compagno Riccardo Di Pasquale che scrive sulla sabbia a caratteri cubitali il nome che hanno scelto per la loro piccola, Giulia.

Attiva sui social, solo qualche settimana fa Roberta, in leggings e top davanti allo specchio, cinguettava: "È ufficiale sono nel sesto mese e la mia principessa si fa sentire ogni tanto, sono innamorata di lei, sono innamorata della mia pancia non trascorre giornata in cui non la guardo, non la fotografo non le parlo..."



In una splendida giornata di sole l'attrice e Di Pasquale si regalano qualche ora di relax al mare. Roberta con un miniabito nero mostra le sue curve materne mentre lui scrive sulla sabbia. Poi la coppia si abbraccia e, come mostrano le immagini di Novella 2000, ci scappa anche un bacio infuocato...



La Giarrusso e il produttore cinematografico si sono conosciuti ad aprile dello scorso anno, dopo due mesi vivevano già insieme e a luglio diventeranno genitori per la prima volta.