Ritorno di fiamma per Corinne Clery: "Angelo vuole solo me"

“Lui non demorde. Io ero felicemente single da mesi, ma Angelo è uno che non molla: vuole stare con me e basta. Gli voglio molto bene e non esiste una persona migliore di lui”. Con queste parole Corinne Clery, 66 anni, racconta a Settimanale Nuovo il suo ritorno di fiamma con Angelo Costabile, 38.