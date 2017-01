Ritorno al passato, ecco i nostri vip da piccoli

Nostalgia del passato, vecchie foto che tornano a galla o il desiderio di assaporare il cambiamento nel corso degli anni. I nostri vip sul social postano scatti di quando stavano in braccio ai nonni, seduti sui divani vintage delle loro case o in vacanza al mare. Ecco una piccola Chiara Ferragni in Grecia con la famiglia, Andrea Pezzi in cravatta, Laura Barriales con un vestito a scacchi.

Si riguardano con emozione, commentano con tenerezza e una punta di imbarazzo le acconciature e i vestiti che indossavano. Scatti realizzati in pellicola magari un po' sbiaditi ma pieni di bei ricordi. Una piccola Alessia Ventura posa tenendo in braccio sua sorella Sara e mostra l'immagine sul social in un'occasione speciale. Grandi orecchini a cerchio per una Cristina De Pin ancora troppo giovane per indossare un tacco 12 e un ciuccio al collo per le gemelle Bundchen, quando Gisele non era ancora top model...



Andrea Pezzi condivide uno scatto di quando era bambino sottolineando la sua eleganza, ma un follower si sofferma scherzosamente sulla quantità di capelli che ora non c'è più. Stupendo anche il ritratto di Barbara Chiappini ad una recita di carnevale da ragazzina, mentre Roberta Giarrusso cinguetta a commento di una foto ricordo: "Con la mia nonna bellissima e io che ridevo sempre...si può dire che il sorriso non mi è mai mancato!



