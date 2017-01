15 febbraio 2015 Ritocchini vip, guarda che "danni" Dopo il caso di Uma Thurman, guarda gli scatti delle belle prima e dopo le "punturine": da Gwyneth Paltrow a Nicole Kidman, che star plastificate! Tweet google 0 Invia ad un amico

11:00 - Uma Thurman ha suscitato tanto clamore con quel suo viso 'tirato' con cui si è presentata alla premiere di “The Slap”, da far riflettere ancora una volta sulla chirurgia estetica. Nonostante Uma abbia ammesso che si è trattato solo di make up e di non aver abusato dei ritocchi, l'occasione è buona per ricordare le punturine vip che hanno fatto disastri.

Renée Zellweger è uno degli ultimi casi - finiti male - di un fenomeno inarrestabile che coinvolge il mondo di Hollywood. C'è chi ammette serenamente di aver fatto ricorso alle punturine, come Nicole Kidman o Cher e chi, invece, nega. Come Meg Ryan, salita alla ribalta per quel suo look acqua e sapone e quel viso così "naif" salvo poi dimagrire tantissimo e pompare gli zigomi. Il sorriso, tiratissimo, fa rimpiangere le gote naturali di un tempo.



Che dire poi del viso "da gatta" dell'ex premiere dame francese? Carla Bruni, icona top degli anni '90, col botox si è completamente trasformata! Gwyneth Paltrow, tra diete esagerate - celebri i suoi libri di cucina - e le visite dal chirurgo plastico ha perso quella sua allure da signorina bon ton inglese per diventare molto più "americana".



Poi, ovviamente, c'è chi non vuole arrendersi agli anni che passano ed ecco che il ritocchino diventa ancor più esagerato. Ne sanno qualcosa Melanie Griffith e Courtney Love, ossessionate dalla paura di invecchiare. Tra guance, labbra, zigomi e "aggiustatine", le loro facce sono irriconoscibili.

Tori Spelling, ex starlette di "Beverly Hills 90210", dopo essere ingrassata e dimagrita diverse volte, ha dato la "siringata" definitiva al viso, quella che avrebbe dovuto riportarla agli splendori di un tempo. Ma la lista delle punturine rovinose è purtroppo destinata a crescere...