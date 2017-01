Ritocchini o patti col Diavolo? Ecco le scelte vip

10:22 - Avranno pure fatto un patto col diavolo per apparire sempre belle e sexy anche con il passare degli anni, ma Julia Roberts, Juliette Binoche e Kate Winslet del ritocchino non vogliono proprio sentire parlare. Nonostante l'industria cinematografica spesso lo richieda, sono sempre di più le attrici che rifiutano a priori la chirurgia estetica. Una minoranza, però. Visto che a dire sì al ritocco sono in tante.

Una paladina della medicina estetica è Courtney Cox. La protagonista di Cougar Town ha sempre dichiarato di fare uso del botox, perché invecchiare bene è una cosa, restare giovani è un'altra. E se il botulino serve, bisogna usarlo con moderazione, sostiene l'attrice.



Favorevole alla chirurgia estetica anche Nancy Brilli. Le rughe non bisogna cancellarle, ma correggerle sì, sostiene l'attrice. “Sono favorevole agli interventi estetici purché soft e purché puntino a ripristinare la bellezza autentica di un viso rispetto alla sua età anagrafica. Più che chirurgia, mi piace chiamarlo restauro conservativo” ha detto qualche tempo fa.



Sharon Stone, 56 anni, è in una forma splendida. Evidentemente il lifting del viso è riuscito a meraviglia: l'attrice non ha voluto cancellare tutte le rughe d'espressione così appare ancora “naturalmente” bella. Anche Scarlett Johansson ha scelto un ritocco “soft”: ha preferito un naso meno a patata e più sottile ai lati, che non intacca la sua bellezza. Anche Jennifer Aniston si è fatta dare un'aggiustatina al naso. Senza la gobbetta l'attrice di Friends è tra le meglio rifatte di Hollywood. Seguita da Salma Hayek, che ha ridisegnato naso e zigomi per renderli più sporgenti rispetto a qualche anno fa. Incarnato uniforme e perfetto grazie alle punturine per Julianne Moore.



Si è ritoccata ma pentita invece Simona Ventura. “Non ho più bisogno di queste grosse tette – ha detto SuperSimo – e rivorrei lei mie. Ero depressa e mi sono costruita un corpo perfetto. Ora rimpiango quello che avevo prima”. Pentita anche Isabella Ferrari che si è fatta gonfiare le labbra e poi ha detto: “Sono errori che paghi, l’importante è non persistere. Ora mi sono tornate normali”.