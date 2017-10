Riki e quella passione segreta per Ginevra, ex di Bettarini Jr

Dicono che gli scambi di messaggini tra Riki, Riccardo Marcuzzo il cantante “esploso” ad Amici e in testa alle classifiche di vendite musicali con il suo primo disco “Perdo le parole”, e Ginevra Lambruschi, blogger formosa e seducente ex di Niccolò Bettarini , siano intensi già da tempo. Poi è arrivato l'incontro milanese - come racconta il settimanale Spy – in un hotel del centro. Ma lui avrebbe detto di voler rimanere single, per amore delle fan...

Le “Rikers”, come si chiamano le fan di Riki, vogliono che il cantante non abbia legami amorosi. Lui per non deluderle avrebbe messo le cose in chiaro con Ginevra. Eppure sui social i due sono molto vicini.



Insieme sarebbero una coppia esplosiva. Lui, l'idolo delle ragazzine, il cantante con la faccia da bravo ragazzo che ha scalato la classifica delle vendite fino a superare J-Ax e Fedez, è in tour promozionale con il nuovo album “Mania”. Fa strage di cuori, ma nel suo avrebbe fatto breccia solo Ginevra Lambruschi, la bionda prorompente che ha avuto un flirt con il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Lei fa la blogger, è di Viareggio e sui social regala scatti mozzafiato delle sue curve, una.... “mania” che fa “perdere le parole” non solo a Riki...