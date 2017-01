Riecco Rosaria Cannavò, guarda che fine ha fatto l'ex meteorina

Bellissima e super sexy come sempre, Rosaria Cannavò trascorre le sue giornate a Lugano tra impegni di lavoro e serate con gli amici. Sposata da poco più di un anno con l'imprenditore Andrea Berti, l'ex meteorina "non è solo moglie", precisa con un hashtag. E' una donna in carriera dalle curve conturbanti e dal look audace...

Seduta al tavolo in un locale di Lugano con l'amica Aida Yespica, la Cannavò sfodera tutto il suo sex appeal con un look total black. Ma è di qualche giorno prima l'outfit che lascia senza fiato. Con un sottogiacca velato a pois neri mostra le curve del suo seno giunonico in uno scatto notturno. Un follower le scrive che è una stella luminosa, ed è solo uno dei tanti complimenti che riceve quotidianamente. Di scatti che stuzzicano ce ne sono a cascata per una donna che ama mettere in mostra la sua bellezza, ma Rosaria ha occhi e cuore solo per il suo Andrea che dopo il matrimonio celebrato a giugno dello scorso anno sembra ringiovanito. Tutto merito delle amorevoli attenzioni della mogliettina?