Ricky Martin: "Ho chiesto la mano in ginocchio al mio fidanzato, ci sposiamo"

Dopo una lunghissima storia con il compagno Carlos Gonzales, Ricky - che il 24 dicembre festeggerà 45 anni - ha ufficializzato il nuovo fidanzamento ad aprile 2016, con un red carpet. Adesso arriva la notizia delle nozze, con il fidanzato più giovane di 12 anni.

In tv Martin ha confessato di aver fatto la proposta in modo tradizionale: "Ero molto nervoso, mi sono messo in ginocchio e ho tirato fuori non la famosa scatolina ma un piccolo sacchetto di velluto".

Il cantante portoricano non ha pronunciato subito il famoso: "Vuoi sposarmi?". "Ho detto, 'Ti ho preso una cosa, voglio passare la mia vita con te'. E lui mi guardava come a chiedermi 'Qual è la domanda?'. Allora gliel'ho detto: 'Mi vuoi sposare?'. E' stato bellissimo, ha risposto sì", ha raccontato.