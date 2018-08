Riccardo Scamarcio, la nuova compagna è tale e quale a Valeria Golino

Saranno i capelli ricci e lo sguardo malinconico, ma come fa notare il settimanale "Diva e Donna" che pubblica le foto, la nuova compagna di Riccardo Scamarcio somiglia tantissimo alla ex, Valeria Golino. Lei è l'inglese Angharad Wood, 46 anni, 7 più grande del sex symbol pugliese. I due sono stati paparazzati in treno mentre si stringono le mani e poi a spasso per le vie di Firenze tra shopping in libreria e cena romantica.