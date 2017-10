Riccardo Scamarcio fa le ore piccole con una bionda

Chi è la misteriosa bionda in sella al motorino che scorrazza per le vie di Roma con Riccardo Scamarcio, 37 anni, alle 4 del mattino? Da quando l'attore è tornato single la curiosità sulla sua vita amorosa si è fatta via via più grande. Così da quando è stato paparazzato per la capitale con una bionda dai capelli lunghi, il gossip si è acceso.