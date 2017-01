Renato Zero con la maschera antipaparazzi

11:43 - Cosa non si fa per non farsi beccare con un gelato in mano per le vie di Roma... Renato Zero, sorpreso dai paparazzi durante la sua passeggiata in stile “dolce” vita, si è rifugiato in un negozio di occhiali per comprarsi una maschera che insieme al berretto scuro ha impedito ai flash di immortalare il suo viso. Non bastavano dei semplici occhiali da sole, il re dei Sorcini ha preferito fare le cose in grande...

Eppure i fotografi non lo hanno lasciato in pace e così le foto della sua passeggiata “in maschera”, con una evidente visiera nera e un cappello in testa, hanno fatto il giro del web. Al cantautore non è bastato nascondersi per evitare gli scatti dei paparazzi.