Regine e principesse sexy e affascinanti, chi è la è più bella del reame?

Specchio specchio delle mie brame chi è la più bella de reame? Dopo la classifica stilata dal Daily Mail sui sovrani più sexy del pianeta, che vede al primo posto il principino Harry d'Inghilterra, proviamo a stilare una graduatoria delle regine, principesse e duchesse più affascinanti. A partire da Rania di Giordania fino a Charlotte Casiraghi, passando per Letizia Ortiz e tante altre.

Un fascino senza eguali, innato e perenne, quello che sprigiona Rania di Giordania, moglie del re Abd Allah II. La 44enne dallo stile raffinato e impeccabile è ritenuta una delle donne più belle del mondo.



Da una regina a una principessa, basta scendere un gradino la scala reale, per trovare una giovane bellezza. Charlotte Casiraghi, secondogenita della principessa Carolina di Monaco e dello scomparso Stefano Casiraghi, ha fascino ed eleganza da vendere. Sarà per il colore degli occhi, tanto simili a nonna Grace Kelly?



Seduzione, carisma e semplicità sapientemente mixati in Letizia Ortiz, moglie del principe spagnolo Felipe. Icona di stile, con il passato da giornalista, Letizia ha sposato il principe nel 2004.



E che dire di Mary di Danimarca? Lei e il consorte Frederick sono ritenuti una delle coppie più glamour del pianeta. Stile, classe ed eleganza anche per la duchessa di Cambridge Kate Middleton. Considerata un'icona fashion non solo in Inghilterra la moglie del principe William calamita flash e sguardi ad ogni uscita.