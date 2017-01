Raoul Bova, tanti auguri Rocìo: clima d'amore e festa di compleanno per l'attrice

Raoul Bova ha raggiunto la compagna Rocìo sul set di "Un passo dal cielo" in Trentino con la loro piccola Luna . Insieme hanno festeggiato i 28 anni dell'attrice, in un clima d'amore mai visto, come testimoniano le immagini in esclusiva di "Chi" . I due sono legati ufficialmente da tre anni ma è la prima volta che li vediamo così intimi.

Bova il duro, il timido, antidivo per eccellenza, ha sempre voluto restare un uomo semplice. Ma ora sta vivendo una seconda giovinezza. La relazione fra l'attore e la modella è emersa nel 2013, poco dopo l'annuncio della fine del suo matrimonio con Chiara Giordano. Da allora Rocìo si è trasferita a Roma e ha lavorato in Italia come presenza femminile al Festival di Sanremo. In questi giorni l'attrice spagnola è impegnata per le riprese della quarta serie della fiction con Terence Hill, che la vede impegnata per il secondo anno di fila.