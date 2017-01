Raoul Bova, in moto con la mamma rock

Rocio Munoz Morales studia e Raoul Bova va in moto con la mamma. La coppia di attori preferisce un profilo riservato su Instagram e le apparizioni insieme sono centellinate, ma non mancano i sentimenti. Come quello di Bova per la sua mamma rock a cui dedica l'hashtag amore e una foto divertente in sella sulla sue ruote con lei.