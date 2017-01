Raoul Bova guida la squadra dei papà belli e bravi

Quando si dice dare il buon esempio... Ecco i papà vip che fanno emozionare le donne, che conquistano l'applauso e che insegnano che dividersi i ruoli li rende ancora più grandi. L'ultimo scatto social riguarda Raoul Bova. Icona di bellezza e di bravura per il suo ruolo di attore, dimostra che non se la cava male nemmeno quando corre dietro alla figlia Luna...

Imbocca la piccolina, mentre la mamma Rocio Munos Morales è uscita per un evento di lavoro. E cinguetta ironico: “Tranquillo papà... ripassa il copione, faccio da sola”. Ma a rubargli il cuore non è solo la piccola Luna, Bova si diverte anche con i suoi ragazzi, Alessandro e Francesco, in un selfie milanese scrive: “Three bova is megli che uan #risate”.



Francesco Facchinetti non è nuovo alle scenette familiari, impegnato a giocare con i suoi bambini. L'ultimo video social lo vede alle prese con il bagnetto di Leo e pare che l'ex Dj si diverta parecchio. E che dire di Marco Bocci? Gli scatti con i suoi piccoli Enea e pablo sono tenerissimi.



David Beckham passa dagli sport con i figli maschi, Romeo, 13 anni, Cruz, 11, e Brooklyn, 17, alle coccole con la principessina di famiglia, l'ultima nata, Harper, 5. Tomaso Trussardi si scioglie davanti alle biondissime Sole e Celeste, mentre Kevin Prince Boateng casca ai peidi del suo Maddox e Bernardo Corradi si divide tra la pizza con il primogenito davanti alla tv alle coccole da lettone con la più piccolina.