Raoul Bova e Rocio Munoz Morales... "piccoli" incidenti di percorso

11:06 - Tanto spavento... ma niente di "rotto" per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, che, qualche giorno fa, a bordo della loro Smart, su una strada romana non sono riusciti ad evitare l'urto con uno scooter. Qualche ammaccatura però sì, ma nessuno è rimasto ferito, come mostrano gli scatti di Diva e Donna. Insomma solo un incidente di percorso per la coppia, che ultimamente però sta attraversando un periodo un po' difficile...

Qualche "scontro" e non con l'auto, la coppia lo ha vissuto anche di recente, durante un litigio in strada, musi lunghi e volti tesi, documentati prontamente dai paparazzi. Il gossip sulla loro crisi è subito decollato, ma Rocio ha immediatamente smentito tutto in un'intervista a Vanity Fair: "La nostra storia d'amore va a gonfie vele, sono felicissima".



Dal canto suo Bova è super impegnato in questo periodo, tra cinema e televisione, e i due si vedono poco. Lui è appena tornato da Cortina d'Ampezzo, dove ha girato delle riprese senza Rocio. A Roma la coppia si è ritrovata, ma non è filata proprio liscia. Tutt'altro. Un incidente, tanta paura e una constatazione amichevole, con lo scooterista e forse... anche tra loro.