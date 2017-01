Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, fiocco rosa in arrivo a Natale

Raggianti e innamorati. Rocio Munoz Morales indossa un paio di jeans e una maglia verde taglia over che cela a malapena il pancino, Raoul Bova in tshirt che evidenzia i muscoli. Gli scatti pubblicati da Diva e Donna mostrano la coppia all'aeroporto di Fiumicino, dove lui è appena sbarcato dopo le riprese e lei lo ha accolto con grande gioia. Secondo il settimanale, a Natale per la coppia arriverà una femminuccia.

Come per la coppia Buffon-D'amico , per Bova, 44 anni, si tratterebbe del primo fiocco rosa dopo i due maschi che ha avuto dalla ex moglie Chiara Giordano. Rocio, 27 anni, modella spagnola, finora non ha mai confermato la gravidanza, nonostante qualche foto con un pancino appena arrotondato e qualche immagine all'uscita dalla clinica dopo le visite di controllo. Negli scatti di Diva e Donna, la coppia è raggiante, i due si tengono stretti per mano e camminano spediti sprizzando felicità.



Intanto il settimanale, però, insinua il sospetto che Rocio sia gelosa di Bova e di Megan Montaner, la famosa Pepa de "Il segreto", che sta recitando con lui in una nuova fiction. Per questo sarebbe volata di recente a Malta, location del nuovo set, per seguire da vicino le riprese...