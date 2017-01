Raoul Bova e Rocio Morales, passeggiata con Luna

Passeggiata in famiglia per Raoul Bova, in giro per Roma con la bella Rocio Munoz Morales e la piccola Luna, nata quattro mesi fa. Tra una pausa di lavoro e l'altra l'attore, sul set della fiction Task “Force 45 Fuoco Amico”, si gode la nuova paternità, ma il volto è teso, specie quando la compagna gli scocca un bacio sulla guancia. Solo alla vista della bimba nel passeggino ai due torna il sorriso, come mostrano gli scatti di Novella 2000... Qualche ombra oscura la coppia?

Forse è solo stanchezza, oppure c'è qualcosa di più? Stando ai rumors in realtà qualcos'altro c'è. Pare infatti che Rocio non apprezzi molto le scelte di cast che il suo compagno ha attuato nella nuova fiction Mediset di cui è protagonista. Accanto a lui Megan Montaner, spagnola, bella e brava. Soprattutto nelle scene d'amore con Bova.



Comprensibile la gelosia di Rocio, che il suo Raoul lo ha "catturato" proprio su un set quello di “Immaturi Il viaggio” e che sa bene cosa significhi l'empatia tra attori e come un'intesa in scena possa trasformarsi in qualcosa di diverso e molto pericoloso da un momento all'altro.



Ma il divo delle fiction sembra ben intenzionato a non farsi "prendere" troppo la mano dalla finzione, la sua realtà è adesso la piccola Luna e la sua nuova famiglia, a cui ha deciso di dedicarsi prendendosi presto una pausa dal set per crescere la figlia. Rocio può stare tranquilla.