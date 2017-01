Raoul Bova e Rocio Morales, fuga a Venezia

Giro in gondola, shopping in centro, pranzo in piazza San Marco, mascherine e passeggiate romantiche. Raoul Bova e Rocio Munoz Morale hanno trascorso un weekend in laguna con la loro Luna, due mesi. L'attore si è dimostrato un papà modello portando nel marsupio la bambina, come mostrano le foto del settimanale Chi.