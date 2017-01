Raoul Bova e Rocio Morales,bebè in arrivo?

10:33 - Occhi puntati su Rocio Munoz Morales. E non solo perché la bella fidanzata di Raoul Bova tra pochi giorni salirà sul palco dell'Ariston a Sanremo, ma anche perché potrebbe nascondere un dolce segreto. Secondo quanto racconta il settimanale Novella 2000 l'attrice, 26 anni, sarebbe stata pizzicata con Bova, 43, nei corridoi del Policlinico Gemelli di Roma dopo una visita ginecologica.

Bova e la Morales che stanno insieme da quasi un anno e mezzo, si sarebbero scambiati un tenero bacio all'uscita dall'ospedale che secondo quanto raccontato dal settimanale potrebbe svelare più di mille parole. A chi ha domandato loro di un bebè in arrivo avrebbero risposto con un sorriso sornione. Il mistero si infittisce e gli occhi sono puntati più che mai sulle curve di Rocio e su un eventuale pancino...



Se la notizia fosse confermata per la bella spagnola si tratterebbe del primo figlio, mentre Bova diventerebbe papà per la terza volta dopo Alessandro e Francesco avuti dall'ex moglie Chiara Giordano.