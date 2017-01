Raffaella Zardo, sexy video in bikini

11:53 - Raffaella Zardo è "ubriaca d'amore" proprio come canta Beyonce. Lo confessa lei postando un video in cui compare felice in tutta la sua sensuale bellezza. Fasciata in un due pezzi colorato si muove sinuosa mostrando delle curve mozzafiato a dir poco perfette. E chi, sul suo Instagram, esagera con gli "apprezzamenti" deve fare i conti con il fidanzato protettivo Thomas Gold.

Altro che autunno al fresco, Raffaella, a Dubai con il compagno, indossa un bikini al cardiopalma. Sdraiata su un elegante lettino da mare abbozza un balletto bollente degno di nota. Si sfiora i capelli, muove le sue lunghe e affusolate gambe e evidenzia un décolleté generoso. Poi sorride divertita e si lascia immortalare come se fosse su un set fotografico. Bella e accattivante, a quarantun anni non ha nulla da invidiare alle giovanissime modelle da passerella.



Il segreto di tanto fascino può essere racchiuso nel suo stile di vita. "Living life in the fast lane... but in slow motion" (Vivere la vita nella corsia di sorpasso... ma al rallentatore), afferma sul suo profilo social. Viaggi rilassanti, lussuose vacanze con le amiche e in compagnia del fidanzato in luoghi paradisiaci non le fanno mai perdere il buonumore.



Pochi giorni trascorsi negli Emirati sono bastati poterla ammirare mentre si diletta in un sexy video amatoriale che ha scatenato la fantasia dei suoi ammiratori. Ma guai a esagerare, sì perché a moderare i toni ci pensa Thomas che, con il suoi intervento tempestivo, seda gli animi dei più eccitati.