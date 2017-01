Raffaella Modugno, quando il backstage si fa... bollente

Le sexy immagini del backstage lasciano poco spazio all'immaginazione. Raffaella Modugno, la modella tutta curve si mette completamente a nudo per un 2017 ad alto tasso erotico. Coperta dalla sabbia dorata del Salento, a cavallo in riva al mare e a bordo piscina posa senza filtri davanti all'obiettivo di Federico Canzi per For Men Magazine.