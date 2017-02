Raffaella Fico, vacanza da sogno con Moggi

Ogni riccio, un capriccio e... ogni desiderio di Raffaella sarà esaudito. E così ecco la Fico in un atollo da sogno alle Maldive insieme al suo innamorato Alessandro Moggi. La coppia è volata nell'Oceano Indiano per concedersi un po' di sole e relax e dai loro profili social aggiornano i follower tra cene a lume di candela, baci e bikini sensazionali.

La ex gieffina ha festeggiato a fine gennaio il compleanno in famiglia, ma soltanto ora la coppia si è concessa il regalo vero: quella vacanza di passione, lontano da occhi indiscreti, che stanno trascorrendo come due innamorati durante la luna di miele. “Love, paradise” cinguetta la ex di Mario Balotelli, mamma della piccola Pia. “Love” replica anche Moggi e i due si scambiano reciproci cuoricini anche social mentre si abbracciano sulla spiaggia delle Maldive. Il procuratore sportivo, figlio di Luciano, è pazzo della sua bella showgirl napoletana e le nozze tra i due sembrano sempre più vicine.