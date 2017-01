18 maggio 2015 Raffaella Fico, un corpo da... reato Quello commesso da Stefano De Martino che le ha lanciato qualche sguardo di troppo l'altra sera. L'ex gieffina smentisce tutto però e sfoggia le sue curve in bikini Tweet google 0 Invia ad un amico

12:45 - Un corpo da... reato e non solo per Stefano De Martino! Con quelle curve da cardiopalma Raffaella Fico attira non solo gli sguardi interessati del marito di Belen! In bikini Fruscio, di cui è storica testimonial, l'ex gieffina posta scatti mozzafiato su Instagram e va dritta per la sua strada. Altro che occhiatine e modalità flirt con il ballerino. Raffa smentisce categoricamente il gossip e si spoglia foggiando forme prosperose.

Punta in alto la ex gieffina, ora che è single, ma non ad un uomo sposato! “Stefano è un uomo sposato. Io ho dei valori”, ha specificato la Fico, interpellata dalla rivista Chi. La sua vita sentimentale rimane però, per ora, un mistero. Gianluca Tozzi con cui ha fatto coppia fino a poche settimane fa sembra scomparso dai paraggi, almeno dai suoi. Lei è invece riapparsa accanto al suo ex Mario Balotelli e alla loro bambina, Pia, in un ristorante vicino a Salerno. Prove di famiglia riunita? Raffa tace e non si espone se non per mostrare il suo fisico mozzafiato. Con quello può davvero andare lontano! Single o in coppia non importa!