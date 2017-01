Raffaella Fico, rotondità sospette

09:52 - Un pancino arrotondato, delle curve sospette e un matrimonio in vista. Raffaella Fico, dopo Pia, avuta dal calciatore Mario Balotelli, è di nuovo in dolce attesa? Le foto social - e non solo - svelano qualche rotondità sospetta, ma per la showgirl e cantante che è fidanzata con Gianluca Tozzi, figlio di Umberto, nessuna conferma o smentita. Intanto si avvicina la data delle nozze.

Secondo indiscrezioni la coppia potrebbe convolare prestissimo a nozze, ma Raffaella e Gianluca non hanno mai ufficializzato né la data del matrimonio né che si sarebbero sposati proprio quest'anno. Sul web però impazza la notizia di una nuova gravidanza per la cantante. Le curve ci sono, le conferme no.



Eppure anche quando Raffaella rimase incinta di Pia furono le foto del pancino appena accennato a parlare per lei. Intanto la Fico sul suo profilo social posta solo primi piani e un mezzo busto in felpa bianca che sembra nascondere qualche segreto. Rimaniamo in (dolce) attesa di saperne di più...