Raffaella Fico: "Pronta a metter su famiglia con Alessandro Moggi"

Raffaella Fico è felice e pensa a una nuova maternità. Da cinque mesi accanto ad Alessandro Moggi, la showgirl ammette di considerare l'idea di dare un fratellino o una sorellina a Pia, avuta da Mario Balotelli. “Siamo felici e vogliamo costruire qualcosa, una famiglia”, così Raffaella Fico e Alessandro Moggi raccontano il loro amore, in un'intervista al settimanale Chi in edicola da mercoledì e che Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva.

Parlando della piccola Pia, Raffaella dice: “Ormai è cresciuta ed è una grande chiacchierona! Quando torna dall'asilo e vede le mamme dei suoi amici in dolce attesa, mi chiede: "Mamma, ma perché io non ho un fratellino o una sorellina?". Il desiderio di diventare mamma è tornato. Succederà. Alessandro è la persona giusta, ne sono certa”. Le fa eco Alessandro Moggi, noto procuratore sportivo: “Io adoro il concetto di famiglia. Può darsi che Raffaella e io ci sposiamo presto, ma non abbiamo né date, né scadenze. Di certo è che ci amiamo e vogliamo costruire qualcosa insieme”.



“Il coronamento di questa storia si chiama matrimonio - spiega ancora Alessandro Moggi a Chi - Quando racconto agli amici com'è Raffaella, dico che è una madre meravigliosa che vive per sua figlia Pia. E poi è affettuosa, ha i suoi valori e una grande attenzione per la famiglia. Sì, avrei proprio difficoltà a trovare un difetto della mia compagna”.