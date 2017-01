Raffaella Fico-Gianluca Tozzi, nozze previste per il 29 gennaio

11:19 - Periodo felice per Raffaella Fico sia dal punto di vista professionale sia da quello privato. Appianate le divergenze con Mario Balotelli, padre della piccola Pia, ora può concentrarsi totalmente sull'organizzazione del suo matrimonio con il fidanzato Gianluca Tozzi. Secondo Vero Tv le nozze potrebbero essere celebrate il 29 gennaio, giorno in cui l'ex gieffina spegnerà 27 candeline.

Dopo l'anello di fidanzamento ricevuto a giugno, per la Fico potrebbero essere fiori d'arancio a breve con il figlio di Umberto Tozzi. Proprio a Domenica Live la showgirl ha dichiarato commossa: "E' una storia seria. Lui mi ha chiesto di sposarlo. Si sta insieme ad una persona per costruire qualcosa". E il primo mattone per la costruzione di una solida unione la coppia lo metterà il giorno del compleanno di Raffaella, il 29 gennaio, stando alle indiscrezioni di Vero Tv.



Intanto la Fico, che ha dimostrato di sapercela fare con l'ugola, continua a promuovere il suo disco "Rush", prodotto dal fidanzato.