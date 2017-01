Raffaella Fico, gambe lunghe e abito corto

09:53 - Scatto strategico per Raffaella Fico, che posta una foto con ripresa dal basso: tacchi altissimi, lunghe gambe in primo piano e abitino ad altezza inguine, con intimo quasi a vista. L'ex gieffina sembra pronta per una serata tra amiche. Adesso che Gianluca Tozzi non c'è più Raffa... balla.

La sua love story con il figlio del cantautore Umberto Tozzi infatti pare essere definitivamente giunta al capolinea. Raffaella insomma è di nuovo single e sfodera tutte le sue armi seduttive mettendo in mostra le sue forme conturbanti. L'abitino che ha indosso (della collezione Fruscio di cui è Testimonial) è tanto corto quanto lunghe e sinuose sono le gambe inerpicate su tacchi altissimi, ma anche stretto al punto giusto per sottolineare il suo prosperoso décolleté. Se il messaggio, per Tozzi o per Balotelli, doveva essere: guardate cosa vi perdete uomini di poca fede... Sia l'uno sia l'altro avranno di che riflettere.