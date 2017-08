Raffaella Fico e Moggi, fisicati e innamorati a Mykonos

Si sposeranno presto, ma intanto si godono le vacanze come una sorta di luna di miele anticipata. Raffaella Fico, 29 anni, e Alessandro Moggi, 44, paparazzati dal settimanale Chi, a Mykonos in Grecia non si staccano un attimo l'uno dall'altra sia dentro che fuori dall'acqua. Fisico incredibile e sguardo innamorato, i due si baciano e si sfiorano in un gioco ad alto tasso erotico.