22 aprile 2015 Raffaella Fico e Gianluca Tozzi si mettono a nudo e... si riavvicinano L'ex gieffina in costume, il figlio di Umberto Tozzi a torso nudo su Instagram e intanto la crisi sembra superata...

11:02 - Lei in costume, più sexy e provocante che mai, lui a petto nudo per un selfie da vero macho, tattoo e catenina al collo ben in vista. Raffaella Fico e Gianluca Tozzi si spogliano sui social e intanto si riavvicinano sentimentalmente. Stando a quanto scritto su Diva e Donna la crisi potrebbe essere già superata...

A dire il vero nessuna conferma e nessuna smentita arrivano dai diretti interessati né per la versione crisi in corso né per quella riavvicinamento. I rumors su una probabile rottura del loro fidanzamento erano avvalorati dalla sparizione delle foto di lui dall'Instagram di lei, da un tira e molla continuo tra loro da mesi ormai e dall'acquisto di una casa a Napoli da parte della Fico solo per lei e per Pia. Adesso però pare che qualcuno abbia visto l'ex gieffina e Tozzi jr pochi giorni fa insieme per le vie di Montecarlo, dove Gianluca è di casa. Ritorno di fiamma? Intanto sui rispettivi profili social i due si mettono a nudo. Lei posa in piscina per Fruscio, di cui è testimonial, e sfoggia curve da capogiro. Lui posta più modestamente un selfie a torso nudo... Raffa ti aspetto guarda che macho che sono, sembra voler dire il bel Gianluca.