Raffaella Fico e Gianluca Tozzi, nozze a giugno

13:13 - Questo matrimonio si farà. Non il 29 gennaio, giorno del suo compleanno, come si mormorava, bensì a giugno. Raffaella Fico sposerà quindi Gianluca Tozzi, figlio del cantautore Umberto e "Diva e Donna" svela i primi particolari sulle nozze. A portare le fedi sarà la piccola Pia, che l'ex gieffina ha avuto con Mario Balotelli.

La Fico e Tozzi si diranno sì presumibilmente a Napoli o in Costiera Amalfitana, nella regione quindi di provenienza di Raffaella, come vuole la tradizione. Nozze sì, pancino no. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi infatti ha seccamente smentito nel salotto tv di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 le voci di una seconda gravidanza.



Niente altare però almeno fino a giugno. Dietro al "rinvio" potrebbero esserci i "problemini" di lui, che stando al solito gossip invadente, sarebbe già sposato con tanto di figlio e in attesa di essere "liberato" dal vincolo dall'ex moglie, pare, un'ereditiera monegasca Elisa Persoglio.

Rumors. Mai smentiti.



Raffa intanto prosegue la sua "carriera" di cantante, anche se non con grandi risultati (il suo primo concerto è stato annullato) e quella da vip, tra apparizioni e ospitate. In pentola però, per ora, non bolle niente di piccante, con Balotelli le tensioni sembrano essersi appianate e Pia cresce... Per far parlare di sè non resta proprio che un bel matrimonio!