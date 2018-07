Raffaella Fico e Alessandro Moggi in love al largo di Capri

Silenziosamente social e infinitamente innamorati, riecco Alessandro Moggi e Raffaella Fico. Il procuratore sportivo, figlio di Luciano, e la showgirl ex di Mario Balotelli sono stati pizzicati dal settimanale Spy in vacanza a Capri, dove sono di casa. Paparazzati al largo si lasciano andare a effusioni bollenti.

Prima Mykonos e poi Capri, l'estate della Fico e Moggi è rovente. I due si vedono poco sui social, non fanno troppa vita mondana e stanno alla larga da eventi e show, ma le vacanze in love non sfuggono mai all'obiettivo dei paparazzi. E così eccoli avvinghiati sulla barca: lui scocca baci roventi a Raffaella mentre si fanno cullare dalle onde. Lei sfodera un fisico sempre al top stretto in un bikini che mostra le curve toniche...