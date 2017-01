2 aprile 2015 Raffaella Fico, con Gianluca Tozzi stavolta è proprio finita E l'ex gieffina ha comprato casa a Napoli, per lei e Pia, come rivela un gossip diffuso dal settimanale Chi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:42 - Doveva essere già finita due mesi fa, ma la "crisi" era stata superata con un mazzo di rose rosse, messaggini d'amore social e un aeroplanino in cielo con uno striscione "Ti amoooo". Adesso però, stando al settimanale Chi, tra Raffaella Fico e Gianluca Tozzi la love story sarebbe davvero giunta al capolinea. E l'ex gieffina si è comprata una casa a Napoli, da sola, per lei e la piccola Pia.

Grandi cambiamenti in corso insomma. E dire che i due si sarebbero dovuti sposare, il giorno del compleanno di lei pare, il 29 gennaio. Se ne parlava da un po', da quell'anello di fidanzamento, che il figlio di Umberto Tozzi le aveva regalato a giugno. Poi la "scoperta" che lui era già sposato. Eppure i due avevano continuato a parlare di nozze e non sembravano esserci nubi all'orizzonte.

Cosa abbia portato adesso a mettere definitivamente la parola fine nella loro relazione non è chiaro. Anche se gli indizi portano tutti lì. Dalla "risoluzione" della tormentata bagarre tra Raffaella e il suo ex Mario Balotelli per Pia, la loro bambina e per il mantenimento, al flop come cantante della stessa Fico, che può aver influito negativamente sul rapporto con Tozzi. E poi il precedente matrimonio di lui, un divorzio mai raggiunto, il forte legame di lei con la sua città e al sua famiglia. Ed è proprio a Napoli, nel capoluogo partenopeo dove è nata, che Raffaella ha comprato di recente un appartamento per lei e Pia, forse grazie anche ai soldi che le sono arrivati da Balo, dopo la conclusione in tribunale di tutta la vicenda con il suo ex. Una casa per lei e la sua bambina. Tozzi non è compreso.