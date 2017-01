Raffaella Fico "bacchetta" Mario Balotelli

Bella, affascinante, travolgente, Raffaella Fico torna in tv ospite a Domenica Live da Barbara d'Urso e si racconta. Parla emozionata della sua bambina Pia, che la guarda da casa. "Bacchetta” Mario Balotelli sul suo ruolo di genitore. Non entra nel merito delle questioni legali tra i due, per il bene della piccola, Raffaella e Mario hanno raggiunto un buon rapporto , ma la Fico aggiunge: "Per fare il genitore ci vuole frequenza".

Scorrono le immagini di Pia con la mamma e il papà, Raffaella ha gli occhi che brillano di gioia: "E' una pacioccona, la mia vita. Io vivo a casa con mia mamma e mio fratello. Casa nostra è sempre viva. Anche se qualcuno di noi è triste, c'è sempre lei. Rianima tutto". Orgogliosa racconta di quanto sia sveglia Pia e come faccia tornare il sorriso a tutti.



Poi è il momento di Mario Balotelli. Scorrono le immagini della loro storia d'amore, ma Raffaella resta impassibile e dice laconica: "Non voglio irritare la suscettibilità di nessuno, io con lui devo avere un rapporto sereno per nostra figlia. Se scelgo di non parlare è perché ci sono delle situazioni e per il rispetto di Pia che ci sta guardando".



Un sassolino, però, se lo toglie dalla scarpa. E tra foto e video del calciatore e della bambina commenta: "Per fare il genitore ci vuole frequenza. Esempio, tu fai il tuo lavoro, non lo fai sporadicamente, lo fai tutti i giorni. Io magari mi alleno con frequenza in palestra per avere dei risultati. Però è frequente. Io ti posso dire solo che non c'è frequenza".