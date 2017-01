Raffaella Fico ama Alessandro Moggi

Una nuova coppia nello showbiz è stata scoperta dal settimanale Chi che pubblica le immagini di Raffaella Fico, ex di mario Balotelli, con Alessandro Moggi, figlio di Luciano ex general manager della Juventus. I due si sono conosciuti per motivi di lavoro e ora sono inseparabili. La conferma direttamente dalla Fico che dice: “Per me è davvero un bel momento”.