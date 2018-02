Raffaella Fico alle Maldive, scatti che lasciano il segno

Sono passati dieci anni dalla notizia che rimbalzava su tutti i giornali secondo la quale la bellissima Raffaela Fico metteva all'asta la sua verginità. Dopo di allora è stata la fidanzata di Mario Balotelli e ha avuto una bambina, Pia. Ora è la compagna del procuratore calcistico Alessandro Moggi e racconta che quella fu solo una boutade per far parlare di sé. In questi giorni è in vacanza alle Maldive e a far parlare è il suo profilo social.