Raffaella Carrà e Sergio Japino, Carramba che coppia in piscina

Uniti da trentacinque anni, prima da un grande amore, poi da una profonda amicizia, Raffaella Carrà e Sergio Japino hanno appena trascorso insieme una mini vacanza alle terme di Vulci, a pochi chilometri da Roma. I due sono stati pizzicati da Chi in una piscina all'aperto, lui con un nuovo look, pizzetto e testa calva, lei con un cappellino da baseball rosso in testa e gli occhiali da sole, come una vera diva.