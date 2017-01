Queste vip sono proprio delle principesse!

Non solo Kate Middleton e il principe William, i reali che riempiono le pagine di gossip sono sempre di più e le loro storie principesche appassionano. Dalla spumeggiante principessa Sofia di Svezia alla principessa Mary di Danimarca passando per la famiglia reale belga e la principessa Vittoria di Svezia, sfoglia tutti i vip "reali".

Riempiono le pagine dei giornali il principe Filiberto in montagna con la moglie Clotilde Courau per cercare di sciogliere le voci di crisi, Charlotte Casiraghi con il nuovo amore italiano Lamberto Sanfelice, la madre Carolina di Monaco, la zia Stephanie, la cugina Pauline Ducret e gli sposini Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo. E non solo...



Per la rivista Tatler in Inghilterra la personalità più importante è – udite, udite – la piccola Charlotte di Cambridge, figlia di William e Kate Middleton, che sorpassa tutti i famiglia, persino il principino George.