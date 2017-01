Quelle che iniziano l'anno da single

11:20 - Il 2015 è stato un anno di addii e separazioni per molte protagoniste dello spettacolo. Amori che pensavamo non dovessero mai finire o durare in eterno. L'ultima rottura in ordine di tempo e sicuramente la più chiacchierata è stata quella tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Ma ci sono state anche quelle di Emma Marrone, Federica Panicucci, Ambra Angiolini. Ora sono tutte single e desideratissime...

Fresca di separazione da Francesco Renga è Ambra Angiolini , dopo tante voci di crisi e rottura. Mamma di due figli, sta cercando di rifarsi una vita con un nuovo compagno misterioso. Annunciata pochi giorni fa con un comunicato all'Ansa dell'avvocato di Belen Rodriguez , la separazione dal marito Stefano de Martino è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Sposata dal 2005 con Andrea Agnelli, Emma Winter ha detto basta, dopo le voci e i gossip.

Lo scorso anno Anna Safroncik è tornata single, anche se l'amore con il fidanzato Paolo Barletta sembrava solidissimo.

Neanche Emma Marrone e Fabio Borriello sono riusciti a mangiare il panettone.

Prima di festeggiare il decimo anniversario di nozze, è arrivato il comunicato stampa che sanciva la fine del matrimonio di Federica Panicucci dal marito Mario Fargetta.