Quelle che... il reggiseno non lo mettono

C'è chi non lo porta per esigenze professionali come le modelle Emily Ratajkowski e Cara Delevingne, e chi non lo indossa per poter vestire abiti seducenti e scollati, come Taylor Swift e Ariadna Romero, e c'è chi, invece, preferisce sfidare la forza di gravità come Cecilia Capriotti. Ecco le belle pizzicate senza reggiseno.