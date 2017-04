Quelle che... con le dolci curve sono felici come una Pasqua

Altro che uova di cioccolato, le sorprese più belle arrivano dalle vip in dolce attesa. Pancione agli sgoccioli per Francesca Dallapè. Manca poco anche alla sportiva Elisa Di Francisca in attesa di Ettore prima dell'estate. E poi ci sono Francesca Fichera, Roberta Giarrusso, Caterina Balivo, Marghert Madè, Caterina Balivo, Francesca Rocco, Bar Refaeli e non solo. Sfoglia la gallery e scopri i pancioni più dolci...