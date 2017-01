Quel profilo sexy delle gambe vip

11:20 - Selfie su selfie per immortalare le proprie gambe di profilo. Le star dello showbiz puntano sullo stacco di coscia o su quel particolare che amano mettere in mostra indossando shorts, gonne corte, abiti con lo spacco o solo un paio di slip. Da Pamela Prati in palestra a Elisabetta Gregoraci seduta sul davanzale della finestra. Ma ancora Cristina Buccino, Elisabetta Canalis e Belen...

Eva Riccobono fa riemergere le sue lunghe gambe dalla vasca colma di acqua e di bagnoschiuma, Elisabetta Canalis punta a un selfie accomodata sulla poltrona: abito sollevato, tacco a spillo e immagine in bianco e nero rendono lo scatto sexy. Fa molto "lolita" Elisabetta Gregoraci in pantaloncini “appollaiata” sul davanzale della finestra. La signora Briatore mostra gambe perfette e muscolose.



Lascia senza parole il profilo di Melita Toniolo con un body stile Flashdance. Fotografate in auto, con abito corto e tacchi a spillo, le gambe di Martina Colombari e Bar Refaeli sono spettacolari. Da ammirare anche lo stacco di coscia di Belen, in abito lungo, e della top model Alessandra Ambrosio, seduta sul bordo della vasca. Ma anche le gambe di Paola Perego, Cristina Buccino, in sella alla bicicletta a Miami, di Pamela Prati e di Valeria Marini sono davvero da sogno...