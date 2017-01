Provocazioni di fine estate, guarda chi si spoglia sui social

L'estate è finita? Non per tutte. Le vip sfoderano tutta la loro audacia e si spogliano. Provocare e sedurre questa la mission. E i social sono il luogo deputato per le trasgressioni più piccanti. Completamente nuda, stesa su un divano di pelle c'è la modella Nina Agdal, l'ex gieffina Sarah Nile sfoggia le sue curve senza veli su una spiaggia alle Maldive, mentre un'altra ex GF....

Protagonista del Grande Fratello 13 Veronica Graf ha perso il posto nella Casa di Cinecittà a causa di una doccia particolarmente bollente, ma anche fuori non ha perso il vizio di spogliarsi e mettersi in mostra, Come fa in Sardegna, a Cala Luna, posando su una roccia con il solo tatuaggio sul fondoschiena addosso.



E non hanno nulla addosso, se non le loro curve super sexy, nemmeno Nina Agadal, 23enne modella danese di Victoria's Secret che ammicca lato B al vento e sideboob mozzafiato su un divano di pelle.

E Sarah Nile, provocante ex gieffina, che in molti ricordano per la sua amicizia "speciale" con Veronica Ciardi nata proprio al GF, che su una spiaggia delle Maldive sembra una sirena... a luci rosse.



E poi ci sono Bianca Balti a letto, Selena Gomez, la solita Miley Cyrus, completamente senza veli per un selfie allo specchio, Kim Kardashian, nuda col pancione e... senza, Siria De Fazio...e Elena Morali, che ha gli slip... ma è come se fosse nuda anche lei!