Prova costume natalizia per le vip

Natale sulla spiaggia per Melissa Satta con il compagno Kevin Prince Boateng e il figlio Maddox. La ex velina e il calciatore sono partiti prima della feste e rientreranno in Italia prima del 31. Per loro giornate di sole, mare, e relax con selfie mozzafiato sulla sabbia e foto ricordo in famiglia.



Caldo africano e tartarughe centenarie nell'instagram di Elisabetta Gregoraci. Come ogni i Briatore sono volati in Kenya nel resort di Flavio a Malindi per trascorrere le festività al mare. Elisabetta ne approfitta per sfoderare il fisico super-tonico e mostrare pose perfette in due pezzi.



Prova costume anticipata anche per Caterina Balivo che sulla spiaggia sfoggia slip a vita alta e scrive: "Come dice la mia amica Elisadospina #valorizzarsisempre".



Anche Alessia Marcuzzi si è spogliata. Dopo aver festeggiato in versione doppia il Natale, una volta a Mariano Comense con i Facchinetti e una seconda a Roma con gli Inzaghi, la showgirl è volata al caldo con Mia, Tommaso e il marito Paolo.