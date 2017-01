Priscilla Salerno decisa a cambiare rotta, non più solo porno

12:00 - Un calendario "sociale" per il 2015 contro il femminicidio, un film impegnato, "Le badanti" di Marco Pollini, presentato a Venezia, di cui è protagonista, per la prima volta, in un ruolo non a luci rosse. Priscilla Salerno, regina dell'hard, "scopre" il suo lato più serio e rimescola le carte della sua carriera: non più solo porno.

Cambio d'obiettivi per la sexy e provocante attrice 33enne, che sembra volersi mettere alla prova con nuove esperienze artistiche, ma soprattutto con un forte impegno sociale. Ex ballerina di lap-dance , ex barista di piazza Portanova a Salerno, sua città di nascita, Priscilla, all'anagrafe Tina Ciaco, ha iniziato a lavorare nel mondo del porno già a 18 anni e ha collezionato quasi un centinaio di film hard. Diva a luci rosse l'attrice, che vanta un curriculum di tutto rispetto con tanto di laurea in giurisprudenza e matrimonio consolidato, pare proprio intenzionata a dare una svolta alla sua carriera. Intanto però godiamoci alcuni dei suoi ultimi scatti in cui si "svela" nella veste più amata dagli italiani.