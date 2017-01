Priscilla Salerno, 12 mesi contro il femminicidio... senza rinunciare alla sensualità

12:51 - Priscilla Salerno regala 12 scatti super sexy per un 2015... su cui riflettere. In attesa di vederla sul grande schermo con il film "Le badanti" di Marco Pollini, presentato a Venezia, di cui è protagonista, per la prima volta, in un ruolo non a luci rosse, l'attrice porno posa per un calendario contro il femminicidio: "Rinascere si può".

12 scatti sensuali in cui Priscilla posa in lingerie, quasi mai nuda mostrando tutta la sua avvenente bellezza.

Ex ballerina di lap-dance, ex barista di piazza Portanova a Salerno, sua città di nascita ma soprattutto diva a luci rosse con oltre 100 film all'attivo, l'attrice, all'anagrafe Tina Ciaco, 33 anni, si rimette quindi in gioco e prova un cambio di rotta in una direzione più "impegnata".



Senza rinunciare tuttavia alla sua leggendaria carica seduttiva e allo sfoggio delle sue curve conturbanti. Laureata in giurisprudenza e con un matrimonio consolidato su cui contare, la procace attrice dedica i bellissimi scatti di Claudio Castaldo ad un tema molto attuale per un nuovo anno all'insegna della difesa delle donne, contro il femminicidio!