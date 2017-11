Principe Harry, matrimonio in vista con Meghan?

Cosa è accaduto in Botswana tra il principe Harry e la compagna Meghan Markle? Non è ancora chiaro se la vacanza rappresenti un semplice regalo per il compleanno della bella 36enne, o una prova di luna di miele. Secondo il Sunday Express, durante il soggiorno sarebbe arrivata da lui la proposta ufficiale di matrimonio. Al di là dei pettegolezzi, gli scatti di Chi mostrano una coppia che, all'arrivo in Africa, appare più complice che mai.